Milan-Inter, torna Tonali. Ballottaggio tra Brahim Díaz e De Ketelaere

La Supercoppa si presenta come grande occasione da cogliere per proseguire, come auspicato da mister Stefano Pioli, nella striscia vincente inaugurata l'anno passato. Ma anche per rialzarsi mentalmente dopo una settimana terribile. Il Milan si sta allenando già in Arabia ma, in vista della partita contro i nerazzurri, dovrebbe recuperare (per la panchina) soltanto Ante Rebić.