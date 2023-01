Milan-Inter, il dubbio Theo Hernández: ora deve accelerare di nuovo

Theo Hernández, difensore del Milan, non sta vivendo un grande momento di forma da quando è tornato dai Mondiali in Qatar. Il punto

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Theo Hernández, terzino del Milan, tra i calciatori più forti della squadra rossonera e che può legittimamente ambire al ruolo di numero uno mondiale nel proprio ruolo. A Lecce, però, Theo è stato molto negativo e, più in generale, da quando è tornato dai Mondiali in Qatar non sembra più lui.

Milan, Theo Hernández attraversa un momento negativo — Poco sprint, accelerazioni quasi inesistenti, zero iniziativa. Tutte le caratteristiche che, in questi ultimi anni, hanno reso sicuramente Theo Hernández l'arma tattica più intrigante del Milan. E se il numero 19 rossonero non crea superiorità con le sue accelerazioni da sinistra verso il centro, la squadra di Stefano Pioli - inutile negarlo - perde molto della sua imprevedibilità.

A Lecce Pioli lo ha sostituito all'intervallo. Non per l'autogol con cui aveva mandato in avanti i salentini, ma per la prestazione totalmente insufficiente. Con Sergiño Dest al suo posto, il Milan si è riassestato, ha cambiato ritmo e rimontato due reti. Theo potrebbe dunque andare fuori nel derby di Supercoppa Italiana contro l'Inter?

Con Dumfries sempre battaglie piuttosto elettriche — La sfida tra Theo Hernández e Denzel Dumfries, su quella fascia, è uno scontro di alto livello e, soprattutto, ad alta tensione. Basti pensare alla battaglia nel derby del febbraio 2022, con espulsione del milanista nel finale. E facce cattive tra i due anche nel derby dello scorso mese di settembre 2022.

Quando Pioli spiega che le difficoltà attuali del Milan sono questione di testa, più che di tattica, probabilmente pensa anche a Theo Hernández. Nelle stracittadine, infatti, il francese viaggia sempre sul filo del nervosismo. Per il Diavolo, però, ha concluso la 'rosea', forse è molto meglio vederlo così piuttosto che piatto come nelle ultime gare.

Che sbagli, insomma, ma anche almeno ci provi. Che si sbilanci, ma attacchi. Infine che litighi anche. Ma che, almeno, sia in partita, per giocarsi un trofeo importante per i rossoneri. Mercato Milan, doppio colpo in casa Real Madrid: le ultime news >>>