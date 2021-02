Milan-Inter: saranno fondamentali Bennacer e Calhanoglu | Serie A News

Milan-Inter: nuova chance dal 1′ per Bennacer e Calhanoglu

Domenica pomeriggio, alle ore 15:00, si disputerà Milan-Inter a ‘San Siro‘. Un derby di Milano al quale il Milan di Stefano Pioli, purtroppo, arriverà da secondo in classifica, a –1 proprio dai nerazzurri, che hanno operato il sorpasso in vetta alla Serie A lo scorso weekend.

Nella stracittadina sarà fondamentale, secondo ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, l’apporto che riusciranno a dare ai rossoneri Ismaël Bennacer e Hakan Calhanoglu. Tornati titolari nel match di La Spezia, i due non sono riusciti ad accendere la luce nelle trame di gioco del Diavolo.

Entrambi in ritardo di condizione, Bennacer e Calhanoglu avranno una grande chance in Milan-Inter. Il tecnico Pioli ha bisogno di farli giocare affinché ritrovino la miglior condizione atletica e, al contempo, spera che possono recuperare guizzi, inventiva e spunto per avere la meglio sui nerazzurri nella partita forse più importante della stagione rossonera.

Il Milan rivelazione, in fin dei conti, è nato grazie a loro: alle verticalizzazioni dell’algerino Bennacer per le conclusioni e le invenzioni del turco Calhanoglu. Con loro, andranno recuperati anche Alexis Saelemaekers e Franck Kessié, un po’ spenti nell’ultimo periodo.

In definitiva, Milan-Inter sarà un derby che potrebbe decidersi a centrocampo. Bennacer e Calhanoglu guideranno l’assalto rossonero, ma emerge un interrogativo per ‘La Gazzetta dello Sport‘. Vista la scarsa condizione di alcuni interpreti, non sarebbe meglio, magari, irrobustire la mediana con un altro elemento, magari di fisicità? Le alternative (Soualiho Meïte, Sandro Tonali e Rade Krunić) non mancano di certo … Post Ibrahimovic, che chance per Maldini! Vai alla news >>>