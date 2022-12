Nuovo Stadio, grande incertezza: ci sono sette progetti sul tavolo

A diversi anni di distanza dalla presentazione sembrerebbero esserci ben sette progetti sul tavolo per il Nuovo Stadio di Milan e Inter

Una delle questioni più spinose che stanno tenendo banco negli ultimi tempi è sicuramente quella relativa al Nuovo Stadio. Al di là della discussione che si può intavolare sull'eventuale demolizione dell'attuale impianto che ospita Milan e Inter, ci sono anche altri problemi. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, in edicola stamattina, sembra infatti che sul tavolo ci siano ben sette progetti per il Nuovo Stadio. Ormai sono passati ben tre anni dalla presentazione, ma ad oggi non si ha ancora la minima certezza su quale possa essere il prossimo impianto che sostituirà San Siro.