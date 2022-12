Nuovo San Siro, Salvini: “A Milano serve un nuovo stadio”

Il Milan e l'Inter stanno vivendo un momento d'attesa per quanto riguardo il futuro della loro prossima casa. Il capitolo Nuovo Stadio di Milano resta ancora lontano da una chiusura con la burocrazia italiana che sta allungando ulteriormente i tempi tecnici. In più, c'è la questione San Siro che resta sempre un tema molto caldo, anche in campo politico.