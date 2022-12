Calciomercato Milan – Fari puntati sul nuovo Leao: cifre e dettagli

Manca meno di un mese, ormai, alla riapertura del calciomercato e il Milan potrebbe fare un paio di operazioni in entrata e in uscita. I dirigenti rossoneri, Paolo Maldini e Frederic Massara, sanno che c'è qualcosa da sistemare nell'organico del Diavolo: l'obiettivo è quello di dare la caccia al Napoli, capolista in Serie A, con rinnovate ambizioni ed un pizzico di talento e qualità in più soprattutto sulla trequarti.