Inter-Milan, difese a confronto: ecco i numeri dei due reparti

Dopo cinque giornate, scrive La Gazzetta dello Sport, Milano in alto in Serie A. Così in alto come non accadeva da 20 anni. Per andare oltre i 27 punti guadagnati da Inter (15) e Milan (12), bisogna tornare al 2002-2003 con i nerazzurri a punteggio pieno e i rossoneri a quota 13. La rosea, in edicola questa mattina, fa il punto su cosa hanno detto queste giornate di Inter e Milan reparto per reparto.