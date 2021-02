Milan-Inter: Diavolo, voglia di rivalsa dopo La Spezia | Serie A News

Verso Milan-Inter: la ‘mazzata’ di La Spezia per riconnettersi

Domenica pomeriggio, alle ore 15:00, si disputerà Milan-Inter a ‘San Siro‘. Un derby di Milano al quale il Milan di Stefano Pioli, purtroppo, arriverà da secondo in classifica, a –1 proprio dai nerazzurri, che hanno operato il sorpasso in vetta alla Serie A lo scorso weekend.

Un sorpasso arrivato per via della sconfitta del Diavolo a La Spezia. Come riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, il Milan, probabilmente, ha iniziato a perdere la gara del ‘Picco‘ sei giorni prima. Ovvero da quando il diffidato Davide Calabria, nel finale di Milan-Crotone 4-0, ha preso volontariamente l’ammonizione per saltare la trasferta in Liguria ed esserci nel derby.

Pioli, stavolta, non è riuscito secondo la ‘rosea‘ ad intercettare il pericolo imminente. Vale a dire, capire che i suoi giocatori stavano iniziando a percepire la partita di La Spezia solo come una tappa di avvicinamento a Milan-Inter. E, al termine del match perso male contro la squadra di Vincenzo Italiano, ecco infatti l’ammissione del capitano Alessio Romagnoli (“Partita sottovalutata“).

Come se la splendida stagione fin qui condotta dal Milan, con record macinati (soprattutto in trasferta) avesse infuso in più di qualcuno un senso di predestinazione, di una gara da festeggiare sul pullman più che da giocare sul campo, l’opinione de ‘La Gazzetta dello Sport‘. E, in questi casi, spesso arriva la mazzata che aiuta tutti a riconnettersi alla realtà. Così come accaduto al Milan.

Passare da +2 a -4 in una settimana potrebbe aprire qualche crepa in uno spogliatoio giovane come quello del Milan, sebbene la sua forza e le sue ambizioni restino intatte. In fin dei conti, a questo punto, meglio aver affrontato e perso male così contro la squadra di Italiano piuttosto che scendere in campo con quell'atteggiamento in Milan-Inter.