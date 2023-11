Milan-Borussia Dortmund, per Leao assenza quasi certa: non c’è mai pace

Rafael Leao, attaccante del Milan, non recupererà in tempo per la partita di Champions League contro il BVB del prossimo martedì 28 novembre

Anche il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto sulle condizioni di Rafael Leao , attaccante del Milan , che ieri, a Milanello , ha ripreso a curarsi (dopo alcuni giorni di riposo) per smaltire il prima possibile la lesione di primo grado al bicipite femorale rimediata all'inizio di Lecce-Milan prima della sosta per le Nazionali .

Milan-Borussia Dortmund, Leao alza bandiera bianca

Il nativo di Almada sta lavorando per rientrare in campo ed aiutare la squadra di mister Stefano Pioli in una fase difficile della stagione. Per il quotidiano romano, però, le possibilità che Leao torni in campo per Milan-Borussia Dortmund di martedì 28 novembre, gara di vitale importanza per le sorti del Diavolo in Champions League, sono davvero pochissime.