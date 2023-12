Leao, bene ma non benissimo: punta Newcastle-Milan di Champions League

La lesione di Leao, infatti, è guarita. Il giocatore sta bene ed è sano. Ma, secondo il 'CorSport', dovrebbe farcela a rientrare per Newcastle-Milan di Champions League, in programma mercoledì 13 dicembre, alle ore 21:00, al 'St. James' Park' in Inghilterra. Per la trasferta di campionato di questo sabato, invece, in casa dell'Atalanta, l'impressione è che sia meglio non correre alcun rischio.

A Bergamo tridente con Chukwueze, Giroud e Pulisic — Stefano Pioli, tecnico rossonero, si farà 'bastare' il ritorno da titolare di Olivier Giroud dopo le due giornate di squalifica in campionato. Nel tentativo di centrare un successo fuori casa che, al Milan, manca dallo scorso 7 ottobre, quello firmato dal gol di Christian Pulisic sul campo del Genoa. Sarà proprio lo statunitense, dunque, con Giroud e Samuel Chukwueze a giocare in attacco nella gara di campionato al 'Gewiss Stadium' di Bergamo. LEGGI ANCHE: Mercato Milan, per l'attaccante spunta una grande opportunità in Serie A >>>

