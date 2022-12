Milan, anche Origi infortunato: i rossoneri sperano soltanto una cosa

Divock Origi, attaccante del Milan, non ha giocato l'amichevole di Dubai contro il Liverpool per un problema al flessore. Le ultime news

'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come il Milan, in questi giorni, non stia facendo soltanto i conti con le condizioni fisiche di Mike Maignan, ma anche con quelle di Divock Origi. Nei prossimi giorni, sicuramente, sapremo qualcosa in più sullo stato di salute dell'attaccante belga classe 1995.