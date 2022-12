Milan, frenata Maignan: tempi di recupero da valutare per il francese

Mike Maignan, portiere del Milan, sembrava prossimo al rientro in campo e invece, per la seconda volta in tre mesi, così non sarà. Il punto

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Mike Maignan, portiere del Milan fermo dalla metà del mese di settembre e che, a quanto pare, dovrà ancora aspettare per il suo rientro in campo.

Il percorso di recupero dal duplice infortunio al polpaccio, ha evidenziato la 'rosea', ha subito un rallentamento. La possibilità di rivederlo in campo per Salernitana-Milan del 4 gennaio 2023, giorno della ripresa del campionato di Serie A dopo la sosta del torneo per i Mondiali in Qatar, è svanita.

Milan, Maignan salterà Salerno. Ma quanto dovrà stare fermo ancora? — Ma non è tutto. Lo staff medico del Milan, infatti, al momento non fa previsioni sui tempi di recupero di Maignan. Occorrerà un monitoraggio costante. Già nelle prossime ore, dopo il rientro del Milan in Italia dal ritiro invernale di Dubai, l'ex estremo difensore di Lille e PSG si sottoporrà ad esami ed accertamenti per verificare le sue condizioni.

Per Salerno, dunque, out e per le successive gare, al momento, la presenza di Maignan resta un interrogativo. L'unica strada che il Milan intende seguire, secondo 'La Gazzetta dello Sport', è quella della massima cautela. Il portiere si era fermato a settembre in Nazionale ed a ottobre ha avuto una ricaduta.

Questa, invece, ha specificato il quotidiano sportivo nazionale, non è l'ennesima recidiva, bensì il caso di un muscolo che non risponde come invece i medici si sarebbero aspettati. L'unica certezza è che il Milan non affretterà i tempi di recupero di Maignan e i prossimi 10-15 giorni saranno fondamentali per definire una strategia da seguire.

Non gioca da tre mesi. Sportiello potrebbe arrivare subito — Se Maignan sarà pronto, bene. Nel frattempo giocherebbe uno tra Ciprian Tătărușanu ed Antonio Mirante. Altrimenti, qualora si dovesse arrivare più in là - metà gennaio - con il recupero del francese, il Milan proverebbe ad anticipare a gennaio l'arrivo di Marco Sportiello dell'Atalanta, per ora previsto da svincolato a fine stagione.

Servirebbe un accordo economico con la 'Dea', nel caso, ma questo appare un ostacolo ampiamente superabile.