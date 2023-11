Milan, Loftus-Cheek punta il BVB. Ma c’è anche la possibilità che …

Anche ieri, infatti, l'ex Chelsea ha lavorato a parte a Milanello. Stavolta, però, con un programma volto al pieno recupero. Loftus-Cheek ha messo nel mirino, per tornare al top della forma, Milan-Borussia Dortmund di martedì 28 novembre, ore 21:00, a 'San Siro'.

Se oggi si allena in gruppo, può andare in panchina contro la Fiorentina — Probabilmente, sebbene stia scaldando i motori, RLC lascerà spazio ad altri compagni in occasione di Milan-Fiorentina di sabato in campionato. In Serie A, il classe 1996 non gioca dal 30 settembre scorso, quando uscì dal campo al 27' del primo tempo di Milan-Lazio.

Sono quasi due mesi, dunque, che i rossoneri giocano in campionato senza il loro centrocampista più forte. L'allenamento di oggi, però, ci dirà se Loftus-Cheek riuscirà, almeno, ad entrare nell'elenco dei convocati per la partita contro i viola. E, se necessario, fare anche uno scampolo di match. LEGGI ANCHE: Milan in emergenza totale, rotto anche Okafor: le sue condizioni >>>

