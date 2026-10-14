Lesione al flessore per Matteo Gabbia dopo il Sassuolo: stop di 3-4 mesi per il difensore del Milan. Sui social arriva l'abbraccio di Luka Modrić e Theo Hernández
Milan, premio 'Gentleman': ecco il discorso di Gabbia | VIDEO
L'infermeria del Milan non dà tregua a Rúben Amorim. Se per Alexis Saelemaekers, operato ieri ad Amsterdam, si prospetta uno stop di cinque mesi, i tempi di recupero per l'altro illustre infortunato rossonero, il difensore Matteo Gabbia, si preannunciano altrettanto complessi ma con una speranza in più. Come ricordato da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, per il centrale italiano si prevedono 3-4 mesi di stop prima del completo rientro sul terreno di gioco, con la buona notizia che le tempistiche potrebbero parzialmente accorciarsi a seconda delle risposte del calciatore strada facendo.
Il verdetto clinico di Matteo Gabbia e il bivio sull'operazioneGli esami strumentali svolti dal difensore qualche giorno fa hanno evidenziato una lesione del muscolo flessore della coscia sinistra, con un parziale interessamento tendineo, rimediata nel match di domenica contro il Sassuolo al 'Mapei Stadium'. Il percorso terapeutico post-infortunio non è stato ancora stabilito in via definitiva: Gabbia e lo staff medico del Milan, dopo un ulteriore consulto specialistico, si trovano davanti a un bivio. Dovranno decidere se optare per la terapia conservativa (fatta di riposo totale e fisioterapia) oppure se procedere con un intervento chirurgico per risolvere il problema alla radice.
Il commovente messaggio su Instagram: "Un giorno davvero difficile"Nel frattempo, il numero 46 rossonero è tornato a farsi sentire sui social network, affidando al proprio profilo Instagram tutta l'amarezza per questo stop forzato che lo costringerà a saltare una fetta cruciale della stagione del Diavolo:
«È un giorno davvero difficile. Sono dispiaciuto di non poter aiutare la squadra in questo momento della stagione molto importante. Farò di tutto per tornare al meglio e il prima possibile al fianco dei miei compagni, con la maglia Rossonera addosso. Un GRAZIE alla mia famiglia, società, staff e ai miei compagni per essermi vicini. Grazie ovviamente anche a tutti voi tifosi che siete sempre presenti e al nostro fianco. Ci vediamo presto a San Siro !!! Forza Milan SEMPRE».
Da Modrić a Theo Hernández: l'abbraccio del mondo del calcioIl post del difensore ha immediatamente fatto il giro del web, collezionando migliaia di 'like' e una pioggia di messaggi di incoraggiamento da parte di compagni di squadra ed ex rossoneri. Tra i commenti spicca l'affettuoso messaggio dell'amico Luka Modrić, seguito dalle parole del capitano Mike Maignan e di altri pilastri dello spogliatoio attuale come Fikayo Tomori, Davide Bartesaghi e il giovane bomber Francesco Camarda.
© RIPRODUZIONE RISERVATA