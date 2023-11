Milan, infortunio per Calabria: niente lesione, ottimismo per il rientro

Davide Calabria, capitano rossonero, non ha giocato il secondo tempo di Lecce-Milan sabato al 'Via del Mare'. Per fortuna nulla di serio

Ennesimo infortunio in casa Milan quello che ha riguardato capitan Davide Calabria , uscito nell'intervallo dell'ultima partita di campionato sul campo del Lecce e sostituito da Yunus Musah . Si è trattato del secondo 'stop' nelle fila del Milan di Stefano Pioli dopo quello - avvenuto a inizio partita - per Rafael Leao .

Milan, infortunio per Calabria: nulla di serio per lui

Rispetto al portoghese, che, per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, non dovrebbe riuscire a recuperare in tempo per Milan-Borussia Dortmund del prossimo martedì 28 novembre in Champions League, le condizioni di Calabria autorizzano ad avere maggiore ottimismo.