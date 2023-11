Milan, Tomori sospiro di sollievo: domani torna Leao. Pulisic e Kjaer…

Fikayo Tomori, come scrive 'Tuttosport', non ha alcun problema fisico. Il Milan recupera anche Kjaer e Pulisic e riaccoglie Rafa Leao

Fikayo Tomori , come scrive 'Tuttosport', uscito venerdì sera all’intervallo di Inghilterra-Malta non ha riportato alcun tipo di problema fisico degno di nota. Il difensore, schierato da terzino sinistro, ha preso un paio di colpi alla caviglia durante il primo tempo: solo cambio tecnico. Lo stesso giocatore ha rassicurato tutti sui social . Un respiro di sollievo per il Milan , che al momento può contare solo su Tomori e Thiaw in difesa.

Milan, tutto ok per Tomori. Torna Leao

Il Milan, si legge, ieri mattina ha svolto l’ultimo allenamento della settimana, un lavoro di gruppo per i presenti più una partitella finale con la Primavera a cui non hanno preso parte Kjaer e Pulisic che hanno proseguito il loro lavoro personalizzato sul campo. Entrambi, comunque, hanno superato gli ultimi problemi e la prossima settimana tornarenno a disposizione. Domani a Milanello si presenterà Leao. Il piano del Milan è di riaverlo per martedì 28, quando a San Siro arriverà il Borussia Dortmund, partita fondamentale per la qualificazione agli ottavi di Champions. LEGGI ANCHE: Mercato Milan, spunta una clamorosa ipotesi per Theo Hernandez