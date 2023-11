Milan, Tomori tolto per scelta tecnica: nessun problema fisico | PM NEWS

Il Milan, in questo momento in pausa, si sta preparando per la gara al rientro dalla sosta contro la Fiorentina. I rossoneri, in emergenza in difesa per gli infortuni, hanno tremato: Fikayo Tomori, titolarissimo del Diavolo, è uscito nell'intervallo di Inghilterra-Malta dopo aver ricevuto un doppio colpo alla caviglia. Ma come sta?