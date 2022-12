Milan, non solo Maignan: fuori causa anche Krunic, Messias e Origi

Il Milan perde i pezzi. Oltre a Mike Maignan si fermano anche Divock Origi e (stop meno seri) Rade Krunic e Junior Messias. Facciamo il punto

Daniele Triolo

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha fatto il punto sugli infortunati in casa Milan, che, in vista della ripartenza del campionato di Serie A il prossimo 4 gennaio 2023, iniziano ad essere nuovamente tanti.

Milan, con Maignan out anche Origi — Mike Maignan, su tutti, è un'assenza che potrebbe costare cara al Milan. Uno come lui fa la differenza. Sarà costretto a fermarsi per un altro po' di tempo visto che il polpaccio sinistro non è ancora guarito del tutto. Si teme che possa saltare anche la finale di Supercoppa Italiana contro l'Inter, prevista per il 18 gennaio 2023 a Riyad (Arabia Saudita).

Ecco perché il Milan, ora, sta riflettendo sull'opportunità di anticipare a gennaio l'acquisto di Marco Sportiello, già previsto per la prossima estate. L'affare può essere fattibile ora se l'Atalanta non sparerà alto. Si parla anche dell'ottimo Guglielmo Vicario dell'Empoli, ma il club toscano chiede 15 milioni di euro e, pertanto, le valutazioni sono in corso.

Meno gravi sembrano essere Krunic e Messias — Le grane natalizie, per il Milan, non sono però finite qui, come ricordato dal 'CorSera'. Anche Divock Origi, infatti, si dovrà fermare ancora. L'ex attaccante del Liverpool ha riportato un problema di basso grado al bicipite femorale della coscia destra. Sarà rivalutato tra una settimana. Da capire le tempistiche per il rientro.

Da segnalare, infine, le condizioni di Rade Krunic e Junior Messias. Per entrambi, infatti, affaticamenti muscolari che saranno valutati dopo Natale.