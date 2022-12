Milan, caso Maignan: rischia di saltare anche la finale di Supercoppa

Mike Maignan, portiere del Milan, non ha ancora recuperato dall'infortunio al polpaccio. Rischia di fermarsi per un altro mese circa

Gli esami ai quali il francese si è sottoposto ieri, infatti, hanno evidenziato come il polpaccio sinistro dovrà essere rivalutato tra due settimane. A quel punto, nuovi accertamenti. Per l'Epifania, dunque, si saprà qualcosa in più sulle condizioni di Maignan. Dal Milan assicurano come non si tratti di una ricaduta dopo il doppio stop subito tra settembre (gemello mediale) e ottobre (soleo).