Calciomercato Milan – L’Atalanta spara alto per Sportiello: il punto

Marco Sportiello, obiettivo di calciomercato del Milan per la sostituzione di Mike Maignan a gennaio, 'bloccato' dalle richieste della 'Dea'

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Marco Sportiello, obiettivo di calciomercato del Milan per gennaio. Il Diavolo, infatti, si sta interrogando sull'opportunità di un ingaggio-lampo per ovviare al nuovo stop di Mike Maignan: l'alternativa, è andare avanti con Ciprian Tătărușanu e Antonio Mirante finché il francese non avrà recuperato definitivamente.

Calciomercato Milan, richiesta alta per Sportiello — Il dialogo con l'Atalanta per anticipare l'arrivo in rossonero di Sportiello, però, non si sblocca. Il portiere italiano, classe 1992, ha già trovato un accordo con il Milan per i prossimi tre anni a quasi un milione di euro netti a stagione a partire dall'annata 2023-2024, quando sarà disponibile a parametro zero.

Il club orobico, però, come sottolineato dalla 'rosea', non intende lasciarlo andare via ora. Gian Piero Gasperini, infatti, preferisce perderlo gratis a fine stagione anziché dover cercare un suo sostituto a stagione in corso. Anzi, secondo alcune fonti, sembra che l'Atalanta abbia avanzato la richiesta shock di 7 milioni di euro per un trasferimento immediato di Sportiello al Milan.

Maldini e Massara potrebbero virare su altri nomi — Valutazione, questa, evidentemente fuori mercato per Sportiello. Un portiere affidabile, che Stefano Pioli ha già avuto modo di allenare ed apprezzare alla Fiorentina nella stagione 2017-2018. Quindi Paolo Maldini e Frederic Massara potrebbero vagliare soluzioni alternative. Sia Tătărușanu sia Mirante sono in scadenza di contratto e l'idea originaria era che Sportiello diventasse, in prospettiva, il secondo di Maignan. Con il rumeno via e Mirante confermato terzo.

Cambierebbe tutto, invece, nel caso in cui si scegliesse nell'immediato un altro portiere. Così fosse, la candidatura di Sportiello per il Milan potrebbe anche sgonfiarsi in via dell'estate. Altra opzione possibile? Quella che vedrebbe l'Atalanta ammorbidire le sue posizioni su Sportiello al Milan nel calciomercato di gennaio. Magari, aprendo ad uno scambio. Maignan out, Maldini pensa ad un grosso colpo di mercato >>>