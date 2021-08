Milan, Ilicic si illumina quando gioca contro il Diavolo: le curiosità

Josip Ilicic potrebbe diventare un nuovo giocatore del Milan. Negli ultimi anni, il giocatore si è sempre acceso contro i rossoneri

Josip Ilicic sembra essere il profilo preferito dal Milan per prendere le redini di Hakan Calhanoglu . Lo sloveno lascerà sicuramente l' Atalanta ed i rossoneri sono in stretto contatto con l'entourage del giocatore, al punto di aver già trovato un accordo .

L'edizione odierna di Tuttosport fa notare come Ilicic abbia nel Milan una delle proprie vittime preferite. In questi ultimi anni, il numero 72 nerazzurro ha spesso dato filo da torcere ai difensori rossoneri. Il Diavolo è la terza squadra alla quale il fantasista ha segnato di più (6 gol) da quando milita in Serie A: le prime due posizioni in questa classifica sono occupate dal Bologna e dalla Fiorentina.