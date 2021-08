Milan, il CoVid_19 ferma Bennacer: sta bene ed è in isolamento

Ismaël Bennacer, centrocampista del Milan, non è partito per Nizza con la squadra. È infatti risultato positivo al CoVid_19 nei giorni scorsi

Daniele Triolo

Ieri sera all'Allianz Riviera per Nizza-Milan il grande assente, in casa rossonera, era il centrocampista Ismaël Bennacer. Il classe 1997, infatti, è risultato positivo al CoVid_19 dopo un tampone a domicilio eseguito in settimana. Bennacer, ad ogni modo, sta bene e continua ad allenarsi a casa.

Dopo l'amichevole Milan-Modena di sabato scorso a Milanello, di fatto, il franco-algerino non ha più avuto contatti con la squadra di Stefano Pioli: infatti tutto il resto del gruppo rossonero è risultato negativo al tampone molecolare svolto proprio in previsione della trasferta in Costa Azzurra.

Bennacer ha voluto quindi rassicurare tutti i tifosi del Milan sulle sue condizioni di salute attraverso un post pubblicato sui propri canali social ufficiali, sottolineando come abbia intenzione di tornare presto in campo. Un intoppo nella preparazione della stagione, certo, ma, se proprio doveva accadere, meglio ora che in piena annata agonistica.