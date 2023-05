Milan, addio a Ibrahimovic? Lavora per il Verona. Il futuro…

Il Milan si prepara per le ultime tre partite della stagione che potrebbero decidere il destino di molti in rossonero. L'edizione odierna di Tuttosport, parla anche del possibile futuro di Ibrahimovic, che potrebbe rientrare per l'ultima della stagione a San Siro per il saluto finale. Zlatan Ibrahimovic, si legge, prosegue a Milanello il suo lavoro personalizzato con la speranza di recuperare ed essere convocato per l'ultima giornata di campionato contro il Verona (a San Siro), in quella che potrebbe essere la sua ultima apparizione in maglia rossonera. Lo svedese, infatti, è in scadenza di contratto e potrebbe decidere di lasciare il Milan o per il ritiro o per giocare con un'altra squadra (si è parlato anche del Monza). LEGGI ANCHE: Calciomercato - Milan, che rivoluzione in estate!