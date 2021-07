Milan – Ibrahimovic tra raduno, nuovo libro e un retroscena di mercato

Zlatan Ibrahimovic si racconterà in un nuovo libro di Cairo Editore. Il fuoriclasse rossonero ne ha svelato alcuni dettagli in anteprima

Dopo il c inema anche la scrittura per Zlatan Ibrahimovic , che uscirà in autunno con il suo nuovo libro . Pubblicato dalla casa editrice Cairo, uscirà in concomitanza dei 40 anni dell'attaccante e racconterà una parte inedita della vita e della carriera del fuoriclasse svedese.

Il nuovo libro, scritto da Ibrahimovic insieme al giornalista de 'La Gazzetta dello Sport' Luigi Garlando, è un progetto ancora misterioso, del quale il milanista ha parlato così: "Il mio passato l’ho già raccontato, come gioco lo sapete. In questo libro svelo tutto il resto: cosa ho imparato dalla vita. Se vi è piaciuto l’Ibra di Sanremo, lo ritroverete qui dentro. Ci sono i momenti di vita e di sport che non ho mai rivelato prima: a 40 anni ho voglia di svelare il mio io più profondo al mondo, i miei valori e le regole di vita ferree, i momenti che mi hanno fatto diventare il giocatore più forte al mondo. Ma racconto anche dettagli della mia carriera ancora sconosciuti. Per esempio l’accordo con un club saltato il giorno della firma. Non fosse saltato, oggi non sarei al Milan".