Milan, Ibrahimovic si prende la scena: a Milano come a Sanremo

Milan-Udinese 1-1: Ibrahimovic a San Siro. Poi collegato con Sanremo

Neanche la presenza, a bordo campo a ‘San Siro‘, di Zlatan Ibrahimovic è servita al Milan per avere la meglio sull’Udinese. Lo ha evidenziato il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, nel commento alla giornata del bomber svedese. Rientrato da Sanremo per stare vicino alla squadra rossonera, Ibrahimovic, infortunato, ha preso parte al ritiro pre-partita del Milan e poi ha seguito la partita vicino a Mario Mandzukic e Daniel Maldini.

Prima dell’incontro, come testimoniato dalle immagini di ‘DAZN‘ e dai numerosi scatti dei fotografi, Ibrahimovic si è intrattenuto a parlare con Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara. Quindi, ha osservato attentamente il match dei suoi compagni. Ibrahimovic ha sofferto per le difficoltà del Milan contro l’Udinese, ha protestato quando non è stato d’accordo con le decisioni arbitrali, e, più in generale, ha tentato di essere vicino al giovane Milan con suggerimenti continui.

Quella di ieri sarà l’unica serata nella quale Ibrahimovic non salirà sul palco del teatro ‘Ariston‘, poiché ospite fisso del Festival di Sanremo fino al prossimo sabato 6 marzo. Da oggi, infatti, tornerà in Riviera per affiancare i conduttori Amadeus e Fiorello. Fin qui, Zlatan è stato autentico mattatore del Festival della Canzone Italiana. Il ‘CorSport‘ ha ricordato come abbia duettato bene con Amadeus, reggendo bene l’impatto con l’universo televisivo. Ed ora, dopo aver rotto il ghiaccio, se ne potranno vedere delle belle.

Ieri sera, al termine di Milan-Udinese, Ibra si è collegato in video con Sanremo, parlando dell’esito del match con la platea sanremese. E stasera Ibrahimovic, come previsto, in coppia con l’amico Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, canterà ‘Io vagabondo‘ dei Nomadi (1971). Un duetto tutto da vedere.

L’attaccante scandinavo, nel frattempo, proseguirà ad allenarsi in Riviera per smaltire il problema muscolare all’adduttore sinistro con sessioni di terapia al mattino e al pomeriggio. Il suo obiettivo? Tornare tra i convocati rossoneri per giovedì 18 marzo, giorno di Milan-Manchester United, ritorno degli ottavi di finale Europa League a ‘San Siro‘. Milan e Liverpool si sfidano per un difensore di qualità >>>