Milan, Ibrahimovic senza né tempo né limiti: è pronto per altri record

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha segnato una doppietta da record a Firenze. Ed ora è pronto a bissarlo anche in Champions League

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento a Zlatan Ibrahimovic , vero trascinatore del Milan . Lo svedese ha dimostrato, infatti, contro la Fiorentina di aver ritrovato una condizione atletica tale da essere ancora decisivo per le sorti della squadra di Stefano Pioli .

Altra prestazione maiuscola per Ibrahimovic con la maglia del Milan. Il bomber di Malmö, a 40 anni e 48 giorni , è dunque diventato il giocatore più anziano di sempre ad aver realizzato una marcatura multipla in Serie A . Ha superato Francesco Totti che, con la Roma , aveva segnato una doppietta a 39 anni e 206 giorni .

Ibra, oltretutto, è il giocatore più anziano ad aver segnato una marcatura multipla nei Top 5 campionati europei negli anni Duemila. Un fenomeno vero. Autore di 5 gol in 7 presenze in campionato, con minutaggio relativamente basso. I numeri parlano per Zlatan, che, adesso, ha messo nel mirino un altro record. Anche questo da 'scippare' a Totti. Possibilmente al 'Wanda Metropolitano' di Madrid .

Ibrahimovic, infatti, è candidato per giocare da titolare anche in Atlético Madrid-Milan di Champions League . Mister Stefano Pioli sta pensando di sceglierlo ancora una volta invece di Olivier Giroud . Qualora segnasse alla squadra del 'Cholo' Diego Pablo Simeone , Ibra diventerebbe il giocatore più longevo a segnare nella competizione europea più prestigiosa. Perché farsi sfuggire anche questo primato?

Uno stimolo ulteriore, dunque, per Ibrahimovic. Che, a quanto pare, avrebbe tutta l'intenzione di restare al Milan, e dunque di continuare a giocare, anche nella stagione 2022-2023. Verso marzo, ha commentato il 'CorSport', incontrerà Ivan Gazidis e Paolo Maldini per valutare il rinnovo di contratto in base alla sua condizione atletica del momento. Milan, duello di mercato con la Juve per il nuovo Pogba. Le ultime >>>