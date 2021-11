Calciomercato Milan – Schira: “Ibrahimovic vuole giocare fino al 2023”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Zlatan Ibrahimovic sembra intenzionato a proseguire la sua carriera per un'altra stagione

Per Ibra parlano i numeri: 5 gol e 3 assist in 374' disputati in Serie A, diluiti nell'arco di 7 presenze. Statistiche da capogiro per Zlatan, che a Firenze, in occasione della sconfitta per 3-4 del Diavolo, si è anche visto annullare un gol per fuorigioco dopo pochi minuti.