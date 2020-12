Milan, Ibrahimovic prossimo al rientro: ecco quando / News

Milan, Ibra punta il Parma

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic, anche in vista di Sampdoria-Milan in programma questa sera, non è presente nella lista dei convocati. Lo svedese scalpita per rientrare in campo il prima possibile dopo l’infortunio muscolare subìto nella trasferta di Napoli. Secondo quanto riferisce il ‘Corriere della Sera’, il tempo sta per scadere: l’attaccante rossonero dovrebbe tornare in campo tra 7 giorni nella gara casalinga contro il Parma. Non sai dove vedere il match di stasera? Ecco la nostra guida tv >>>