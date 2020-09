Milan, Ibrahimovic positivo: ecco le gare che salterà

Ibrahimovic positivo al Covid-19

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Nel corso della sua carriera ci ha abituato a riprendersi sempre in fretta dagli infortuni, recuperando spesso e volentieri ben prima del previsto. Questa volta, però, le procedure e le tempistiche dei protocolli sono rigorosi e fiscali. La positività al Covid-19 di Ibrahimovic è la terza in questa stagione in casa rossonera dopo quelle di Léo Duarte – è ancora in isolamento – e Rafael Leao, quest’ultimo guarito e tornato in gruppo alcuni giorni fa.

La notizia è arrivata nel pomeriggio di ieri, ma Pioli ha rivelato ieri sera che il club fosse a conoscenza già dalla tarda mattinata, mentre si preparavano gli schemi sulle palle inattive. Insomma, una doccia gelata per il Milan e Ibra che il giorno prima era risultato negativo al tampone. Ora, secondo quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, lo svedese dovrà stare fuori per almeno una decina di giorni nel caso in cui dovesse arrivare il doppio tampone negativo. Crotone, Rio Ave e Spezia le gare che Ibra rischia seriamente di saltare.

Contro i calabresi domenica alle ore 18.00, Pioli potrà contare sul rientro di Ante Rebic, il quale però ha ancora un turno di squalifica da scontare in Europa. Contro i portoghesi del Rio Ave, invece, potrebbe rientrare Rafael Leao, il quale in settimana ha iniziato la sua preparazione a Milanello. Lorenzo Colombo ha comunque dimostrato ieri sera di saperci stare tra i grandi e anche tra una settimana potrebbe avere una nuova chance dal 1′.

