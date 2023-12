Milan, Masala: “Ibrahimovic? Ruolo non di facciata. Ecco cosa ci si attende”

Milan, Masala su Ibrahimovic

"Zlatan Ibrahimovic entra nella galleria dei grandi ex che si cimentano come dirigenti nello stesso club che li ha visti vincere. Dal Milan alla Juve, sta per cambiare ruolo anche Giorgio Chiellini. Tantissimi calciatori sono diventati ottimi allenatori, più difficile è scovare chi in panchina non abbia mai giocato a livello professionistico. Ibra invece è stato ingaggiato come consulente e dovrà affiancare soprattutto Stefano Pioli, in collegamento con Gerry Cardinale e RedBird. Un ruolo non di facciata, con effetti concreti. Il Milan si rivolge a Ibra inteso come risorsa interna. Con lui innanzitutto si salta l'inevitabile periodo di ambientamento. A Milanello Ibra ci aveva piantato le tende, non deve neanche fare il giro delle presentazioni. Dallo svedese semmai ci si attende valore aggiunto. In qualsiasi caso, Ibra sfrutterà una corsia preferenziale che un esterno, per forza di cose, è costretto a ricavarsi".