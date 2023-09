Milan, Ibrahimovic fa visita a Milanello: scintilla per la Champions?

Zlatan Ibrahimovic , come riporta La Gazzetta dello Sport, ieri mattina si è presentato a Milanello e ha seguito dal campo l’ultimo allenamento del Milan prima dell’esordio col Newcastle. Si è fermato a parlare a lungo con Pioli, poi con l’amministratore delegato Giorgio Furlani e con Geoffrey Moncada, capo scout responsabile del mercato. «Dai, dai, dai! Positivi, energia oh!», queste le sue parole sull'account Tik Tok. Pioli ha spiegato che Zlatan avrebbe dovuto fare una visita alla squadra prima del derby ma, impegnato in una partita pro-alluvionati in Slovenia, ha rimanndato.

Milan, la carica di Ibrahimovic

La rosea riporta le parole di Pioli su Ibra: «Sappiamo quanto Ibra tenga a noi e quanto sia stato importante per il nostro percorso. Sono stato fortunato ad allenarlo. La sua presenza è sempre positiva, ha fatto piacere a me, alla dirigenza, ai compagni. Se mi farebbe piacere vederlo più spesso? Ci vedremo anche fuori a cena. Siamo amici, non sono più il suo allenatore». Il legame col Milan resta forte e Ibrahimovic, tra il tempo da dedicare alla famiglia e quello per le sue attività, tornerebbe volentieri a dare una mano al suo club. In passato si è parlato tanto del ruolo di team manager, che il Milan però ha affidato ad Alberto Marangon.