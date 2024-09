Milan, Ibrahimovic: quale ruolo? Serve un DS? E Fonseca…

Milan, Cardinale: che ruolo ha Ibrahimovic? Fonseca a rischio esonero?

Cardinale, come scrive 'Tuttosport' in edicola questa mattina, dovrà mettere al posto giusto Zlatan Ibrahimovic, che domani sarà ancora assente e che dovrebbe rivedersi in tribuna per Milan-Liverpool. Lo svedese dovrebbe trovarsi vicino alla squadra in un periodo di difficoltà. Il quotidiano si chiede se al Milan non serva un direttore sportivo, se il ruolo dello svedese non è quello. Le prossime tre partite hanno un'importanza capitale per Ibrahimovic e Fonseca: in caso di risultati negativi, il popolo rossonero ne chiederebbe l'esonero. 'Tuttosport' chiude chiedendosi se il portoghese abbia cambiato qualcosa nel suo atteggiamento offensivo. Il Milan giocherà tre partite che potranno essere decisive per la società, l'allenatore e Ibrahimovic. LEGGI ANCHE: Milan-Venezia, probabili formazioni: Okafor-Reijnders in un nuovo ruolo?