Milan, per Ibrahimovic manca solo l’annuncio. Cardinale resta a Milano

Cardinale si ferma in Italia un altro giorno

D'altronde, Ibrahimovic e Cardinale sono sempre in contatto. Si si sono incontrati a 'San Siro' per Milan-Borussia Dortmund, ma i colloqui tra i due - come rivelato anche dal Presidente del Milan, Paolo Scaroni - sono continui. Proseguono ormai da mesi e non è detto che non stiano continuando ad avvenire e che avvengano, lontano da occhi indiscreti. Cardinale si fermerà a Milano un altro giorno, presumibilmente, anche per questo motivo.