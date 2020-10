Milan, i numeri di mister Pioli sulla panchina rossonera

Pioli tecnico di un Milan da primato

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli festeggia oggi i 55 anni. E lo fa da capolista del campionato di Serie A con il suo Milan. Il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola ha sciorinato, per l’occasione, qualche numero e statistica sul tecnico emiliano. Innanzitutto, ha ricordato come Pioli sia sotto contratto con il club di Via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2022 per un ingaggio da 2 milioni di euro netti l’anno. Una cifra che lo pone fuori dal ‘podio’ degli allenatori più pagati nel massimo campionato. Subentrato a Marco Giampaolo un anno fa, ad ottobre 2019, Pioli ha totalizzato, fin qui, 42 partite sulla panchina del Milan tra Serie A (35), Coppa Italia (4) ed Europa League (3). Il suo ‘score‘ parla di 24 vittorie, 12 pareggi ed appena 6 sconfitte in totale, per una media del 57,14% di gare vinte. Sono, infine, 376 i giorni trascorsi sulla panchina rossonera da Pioli. Nella sua precedente esperienza a Milano, ma sulla panchina dell’Inter, era durato la metà del tempo: 182 giorni. LEGGI QUI LA SUA ULTIMA INTERVISTA A ‘RADIO ANCH’IO’ >>>