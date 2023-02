Milan, la fascia sinistra non risponde: Theo Hernandez e Leao scarichi

Nelle ultime settimane il Milan ha vissuto uno dei peggiori periodi degli ultimi anni, faticando a trovare il gioco che ha permesso di vincere lo scudetto. Secondo quanto riportato da Tuttosport, in edicola questa mattina, le motivazioni di questo calo sarebbero da identificare nella contemporanea flessione di alcuni giocatori chiave dell'undici di Stefano Pioli.

Tra questi spiccano coloro che vanno a comporre la fascia sinistra, ovvero Rafael Leao e Theo Hernandez . Il lusitano, oltre alle fatiche mondiali comunque limitate, probabilmente sta soffrendo la situazione rinnovo, che tarda ad arrivare, sebbene la sua intenzione sia quella di rimanere in rossonero. Quanto al terzino, lo scotto della finale iridata persa si aggiunge alla rapina subita dalla famiglia nel mese di ottobre mentre lui era fuori casa.

Tra coloro che non stanno rispondendo presente anche Sandro Tonali e Olivier Giroud. Per l'attaccante c'è da tenere presente che l'età avanza e l'assenza di alternative per gran parte della stagione lo ha costretto agli straordinari. Ma anche il centrocampista italiano sta faticando, anche perchè ora è costretto a sobbarcarsi il lavoro che prima faceva Franck Kessié. Milan, le possibili novità tattiche con il ritorno di Ibrahimovic >>>