Milan, Hauge insegue un importante record: ecco quale | News

Milan, Hauge punta il gol in Serie A: il motivo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Jens Petter Hauge, classe 1999, è arrivato al Milan la scorsa estate. Il club rossonero, infatti, lo ha acquistato per 4 milioni di euro dal Bodø/Glimt, squadra norvegese.

‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina ha ricordato come l’ultimo gol in Serie A segnato da un calciatore norvegese risalga alla stagione 1956-1957. Lo realizzò Per Bredesen.

Hauge, finora a segno con i colori rossoneri soltanto in Europa League, al ‘Celtic Park‘, potrebbe diventare il secondo dopo almeno 63 anni! D’altronde, il numero 15 del Diavolo vede bene la porta: in 117 gare con la sua ex squadra, aveva segnato 35 gol.

CALCIOMERCATO MILAN, PAOLO MALDINI PUNTA UN DIFENSORE A COSTO ZERO >>>