GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 16 novembre 2020

Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, lunedì 16 novembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola divide la sua prima pagina in due parti. In alto, la vittoria di Lewis Hamilton al Mondiale di Formula 1. In basso, invece, si parla della vittoria, 2-0, dell’Italia sulla Polonia in Nations League. Gli azzurri, adesso, ‘vedono’ la Final Four: si deciderà mercoledì contro la Bosnia.

Quindi, si parla anche di Milan. In vista della trasferta di Napoli, ballottaggio tra Brahim Díaz e Jens Petter Hauge per un posto dietro Zlatan Ibrahimović. Spazio, quindi, alle cinque mosse di Antonio Conte per far tornare al top l’Inter ed a Ciro Immobile della Lazio, che spera di tornare negativo per giocare contro il Crotone.

