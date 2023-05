Milan, goditi il tuo Giroud: è l’uomo delle grandi occasioni

Quest'anno, poi, è arrivato il prezioso gol nel ritorno dei quarti di finale di Champions League, che ha blindato la qualificazione alla semifinale e, per ultimo, quello già citato contro la Juventus. Olivier Giroud si è dimostrato il lampo in una stagione che poteva essere molto più positiva e lo ha fatto all'età di 36 anni e otto mesi. Nessuno in stagione ha segnato più di lui alla sua età nei top cinque campionati. E lui ha ritrovato uno score che non raggiungeva dal 2016/2017 con l'Arsenal. LEGGI ANCHE:Milan, una contropartita per Milinkovic-Savic >>>