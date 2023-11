Milan-Fiorentina senza Giroud e Leao: Pioli dovrà fare di necessità virtù

Stefano Pioli, tecnico rossonero, perderà quindi il vice capocannoniere della Serie A: Giroud, infatti, ha segnato 7 gol in campionato e soltanto Lautaro Martínez dell'Inter ha fatto meglio di lui con 12 gol. Per il francese, che aveva firmato il gol dello 0-1 al 'Via del Mare' alla sua 100esima presenza con il Milan, è la miglior partenza in Serie A.

Jovic fin qui disastroso; Okafor ha dato poco. Cosa farà Pioli? — Nelle due precedenti stagione in rossonero, dopo 12 giornate aveva segnato 4 gol. Sostituirlo, ha commentato la 'rosea', è quasi una missione impossibile per Pioli. Luka Jović, suo vice sulla carta, finora è stato disastroso e Noah Okafor, schierato centravanti da titolare solo a Cagliari, ha segnato 2 reti in 11 presenze.

Ma in Milan-Fiorentina non mancherà solo Giroud: anche Leao darà forfait per una lesione di primo grado. Proverà a tornare per la sfida del 28 novembre, a 'San Siro', contro il Borussia Dortmund, ma non è detto che ci riesca. LEGGI ANCHE: Tra David e Adams, si inserisce lui: al Milan a gennaio? Le news >>>

