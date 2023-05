Milan, Giroud e Leao sono il presente e il futuro del Diavolo

Giroud e Leao stanno sorreggendo il reparto offensivo del Milan di Pioli da tutta la stagione. L'ex Arsenal e Chelsea è andato a segno, con il Milan, ben 16 volte in stagione in tutte le competizioni disputate. La sua miglior stagione dal punto di vista realizzativo dopo il 2017 con i 'Gunners'. E gli restano anche due partite per fare meglio.

Migliore stagione recente per Giroud. Leao è immarcabile — Leao ha praticamente i numeri dell'anno passato e, anche per lui, ancora 180' per migliorarli e trascinare i rossoneri in Champions. Il finale di stagione, poi, dei due va letto anche in chiave mercato. Giroud ha già rinnovato e ufficializzato il suo contratto con il Milan fino al 30 giugno 2024; a giorni arriverà la firma di Leao su un accordo fino al 30 giugno 2028.

Appartengono a generazioni differenti, Giroud e Leao, ma nel Milan si capiscono al volo. Di quanto sia imprescindibile il vero Leao, tra l'altro, il Milan se n'è accorto ancora una volta sabato contro la Sampdoria. Gol iniziale e rigore procurato per la terza rete rossonera. Peccato che nelle semifinali di Champions League contro l'Inter fosse assente la prima volta e non al meglio la seconda.

Non è un caso, poi, che quando Pioli ha rinunciato a Leao - per forza o perché costretto da squalifiche e infortuni - il Milan abbia sempre perso. Dalle pietre miliari, il 9 e il 17, il Diavolo ripartirà per concludere al meglio la stagione e, possibilmente, tornare in vetta l'anno venturo.