Calciomercato Milan – I cinque nomi forti per l’attacco di Pioli

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione sull'attacco del Milan, sottolineando come Olivier Giroud, che ha già rinnovato fino al 30 giugno 2024 e Rafael Leão, in procinto di farlo fino al 30 giugno 2028, saranno punti fermi del reparto offensivo del Diavolo anche nella prossima stagione. Poi, però, tanti dubbi: Brahim Díaz e Charles De Ketelaere in bilico, Divock Origi e Ante Rebić in odore di cessione. Motivo per cui il Milan, in estate, acquisterà almeno un centravanti, se non due. Vediamo insieme, ora, quali sono i nomi 'caldi' dei dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara secondo il 'CorSera'.