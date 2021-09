Giroud: “Ho fame di vincere con il Milan. Ibrahimovic è un monumento”

Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha parlato ieri a 'Telefoot' dei suoi obiettivi stagionali ed anche del suo compagno di reparto svedese

Giroud, che ha giocato un tempo sabato scorso al 'Picco' in occasione di Spezia-Milan , non è al momento nelle migliori condizioni fisiche. Ma, dopo aver disputato appena 17' a Liverpool , è pronto a dare il suo contributo domani sera, a 'San Siro', contro l' Atlético Madrid e, più in generale, nell'intera stagione del Diavolo di Stefano Pioli .

Giroud, ai media del suo Paese, si è detto felice della scelta Milan compiuta la scorsa estate dopo 9 anni a Londra tra 'Gunners' e 'Blues'. "Per me è un grande orgoglio aver potuto firmare per questo club. Ho fatto un ottimo esordio, è stata una sensazione di felicità giocare titolare e divertirmi come nella mia prima giovinezza. Non credo che avrei potuto chiedere di meglio. Mi trovo molto bene qui e ho fame di vincere con il Milan". Domani Milan-Atlético Madrid: le parole di Pioli e Brahim in conferenza >>>