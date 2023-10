Milan, Giroud a livello di Haaland e Kane: ecco il motivo

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla della situazione in casa Milan e in particolare di Olivier Giroud, punta rossonera

Giroud si è sbloccato

Se Leao è in difficoltà, si legge, Giroud si è sbloccato, a Napoli ha segnato una bellissima doppietta. L’immagine di Giroud seduto su un contenitore delle bibite, dopo il camnio, ha fatto il giro d’Italia e una sua frase nel postpartita («Dopo il primo gol del Napoli non sapevamo se attaccare o difendere») è stata interpretata come un attacco a Pioli. La giornata di ieri ha chiarito che Olivier con quella frase si riferiva a demeriti dei compagni, non dell’allenatore. Come scrive la rosea, la protesta sarebbe subito rientrata.