Milan, Leao nessun caso con Pioli: Rafa soffre la pressione?

Milan, Leao tra pressione e...Ibra?

Leao sta sperimentando una grande pressione. Il Milan a giugno gli ha fatto firmare un rinnovo quinquennale, che lo rende il giocatore più pagato dei rossoneri. Il contratto prevede un sistema di bonus complesso, ma Leao per questa stagione guadagnerà una cifra vicina ai 7 milioni a campionato. Per il club, un investimento da circa 45 milioni complessivi per il quinquennio 2023-2028. In più il numero 10 indossato in passato da giocatori come Rivera e Gullit. La Gazzetta continua parlando del presunto momento no di Leao con il Milan: il tacco contro il Newcastle, il tentativo di pallonetto a Napoli. Rafa non starebbe migliorando in questo momento. In passato, Paolo Maldini lo ha difeso spesso pubblicamente e in privato ha alternato discorsi comprensivi e critiche dure. Giorgio Furlani ora è un uomo di riferimento per Rafa ma ricostruire gli equilibri non è semplice. Un possibile aiuto, scrive la rosea, potrebbe arrivare da Ibrahimovic. LEGGI ANCHE: Milan, emergenza in difesa. Ecco una possibile soluzione dal mercato