Milan-Girona, Ordine: “Vittoria alla Allegri, da stropicciarsi gli occhi. Leao …”

"Tre volte interviene il capitano francese e tre volte salva il prezioso vantaggio in sequenza su Van de Beek, Tsygankov ed Herrera nel recupero del primo tempo, azzerando il pericolo con deviazione di piede. Non cambia lo sviluppo calcistico della ripresa. Se il Milan libera un paio di volte Leao al tiro, o addirittura Theo, con velocissime ripartenze ma dagli effetti discutibili, può sempre rischiare l'osso del collo come gli capita con il gol spettacolare inventato da Gil Bryan, partito però in fuorigioco. Col risultato in bilico, il Girona tenta l'ultimo disperato assalto spedendo nella mischia tutti gli attaccanti a disposizione in panchina. La missione tentata da Michel non riesce". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Rashford lontano: si sogna il doppio colpo in attacco. E uno dei due ... >>>