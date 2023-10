Milan, progetto chiaro: tra top player e giovani di prospettiva

Il Milan, in questi anni, è riuscito a riportare alcuni top player in squadra: si parla di Leao, Theo Hernandez, Maignan e Giroud. Non solo. I rossoneri puntano anche sulla crescita dei giovani. L'esperimento Bartesaghi è andato bene ma presto potrebbero arrivarne altri promettenti: Camarda e Scotti su tutti, ma non solo. Sono tantissimi i talenti della Primavera di Abate. Dal calciomercato, invece, potrebbe arrivare il terzino 23enne Juan Miranda. LEGGI ANCHE: Scommesse, cosa rischia il Milan? Ecco il parere dell’esperto