Scommesse, cosa rischia il Milan? Ecco il parere dell’esperto

Su l'eventuale invalidamento del contratto e un risarcimento danni anche da parte di Milan e Roma: "Bisogna fare un passo alla volta. Primo: siamo ancora alle indagini che devono accertare la violazione, in sede penale e sportiva, di un articolo. Nel caso di quella sportiva, l'articolo 24. Secondo: accertata la violazione si passerebbe alle pene che varrebbero anche in Inghilterra. La squalifica, che teoricamente non può essere inferiore ai tre anni, si potrebbe ridurre attraverso il patteggiamento (del 50% per l'art. 126 se prima del deferimento o di un terzo della pena per l'art. 127 se dopo il deferimento) e una collaborazione attiva dei giocatori che possa aiutare indagini che sono ovviamente più ampie della semplice scommessa. Terzo: il primo passo per l'attuale club di appartenenza dovrebbe e potrebbe essere la sospensione dello stipendio del giocatore cui, eventualmente, potrebbe aggiungersi una richiesta danni in quanto parte in causa di un trasferimento che ha comportato passaggio di denaro. A quanto potrebbe ammontare questa richiesta danni è impossibile saperlo, ma non si può escludere che la richiesta danni delle attuali società diTonali e Zaniolopossa essere inoltrata ai club in cui giocavano all'epoca dei fatti qualora si dimostrasse una loro responsabilità. Circostanza di cui dubito fortemente".