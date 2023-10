Milan, Maignan e il rinnovo: contratto da top tre della rosa

Milan, Maignan si cerca l'intesa

Mike, si legge, ha un ingaggio annuale di 3,2 milioni. Con il nuovo contratto dovrebbe entrare tra i top 3 del Milan. Non è detto che inserire una clausola sia conveniente. Di certo il valore di Mike è cresciuto in maniera esponenziale: nell'estate 2021 era stato pagato al Lilla 13 milioni più 2 di bonus. Oggi il prezzo del cartellino è almeno quintuplicato. Maignan è un senatore dello spogliatoio e un giocatore fondamentale per il Milan. O dirige i compagni quando ci sono punizioni da battere verso l'altra porta. La stessa scadenza è fissata sul contratto di Hernandez: il suo accordo però è già stato rivisto negli anni. Giroud invece è in scadenza, presto potrebbero arrivare i primi contatti per un rinnovo annuale.