Come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, Giménez ha già affrontato la Lazio per 4 volte, indossando la maglia del Feyenoord: 2 volte in Europa League e 2 volte in Champions League. 'El Bebote', in quelle gare, ha rifilato ben 5 gol alla compagine capitolina.