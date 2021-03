Milan, già 15 gare senza Ibrahimovic: ecco il ruolino di marcia | News

Milan, quarto stop stagionale per Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, dovrà fermarsi per circa venti giorni. Nel corso della partita vinta allo stadio ‘Olimpico‘ contro la Roma, infatti, il bomber svedese ha rimediato una lesione al muscolo lungo dell’adduttore sinistro.

Salterà, pertanto, sicuramente le gare contro Udinese, Hellas Verona e Napoli in campionato. Oltre che, naturalmente, le due sfide di Europa League contro il Manchester United, in programma l’11 e il 18 marzo a ‘Old Trafford‘ e ‘San Siro‘.

Si tratta del quarto stop stagionale di Ibrahimovic. Il centravanti del Milan, tra settembre ed ottobre, ha avuto il coronavirus. Quindi, a novembre, ha rimediato una lesione al bicipite femorale che lo ha tenuto fuori fino a dicembre, quando ha avuto, subito dopo, una soffusione emorragica al polpaccio.

La ‘Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola ha ricordato come, finora, Ibrahimovic abbia saltato già 15 gare con il Diavolo, di cui 10 di Serie A e 5 di Europa League, tra preliminari e gironi. Senza il suo numero 11, il Milan ha vinto 11 volte (di cui una ai rigori contro il Rio Ave), pareggiato 3 volte e perso soltanto in un’occasione.

In 15 gare senza Ibrahimovic, poi, il Milan ha segnato la bellezza di 32 gol, subendone 15. Qui di seguito, in ordine cronologico, tutte le partite saltate dal bomber scandinavo in questa stagione rossonera.

24 settembre 2020, Milan-Bodø/Glimt 3-2, preliminari di Europa League

27 settembre 2020, Crotone-Milan 0-2, Serie A

1° ottobre 2020, Rio-Ave Milan 12-13 d.c.r., preliminari di Europa League

4 ottobre 2020, Milan-Spezia 3-0, Serie A

26 novembre 2020, Lille-Milan 1-1, gironi di Europa League

29 novembre 2020, Milan-Fiorentina 2-0, Serie A

3 dicembre 2020, Milan-Celtic 4-2, gironi di Europa League

6 dicembre 2020, Sampdoria-Milan 1-2, Serie A

10 dicembre 2020, Sparta Praga-Milan 0-1, gironi di Europa League

13 dicembre 2020, Milan-Parma 2-2, Serie A

16 dicembre 2020, Genoa-Milan 2-2, Serie A

20 dicembre 2020, Sassuolo-Milan 1-2, Serie A

23 dicembre 2020, Milan-Lazio 3-2, Serie A

3 gennaio 2021, Benevento-Milan 0-2, Serie A

6 gennaio 2021, Milan-Juventus 1-3, Serie A

Si complica il rinnovo di Donnarumma: ecco chi può sostituirlo al Milan >>>